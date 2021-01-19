Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira ile yollarını ayırıyor. Trabzonspor formasını 122 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle yapacağı son görüşmeden sonra bordo mavili kulüpten ayrılacak. Ocak 2017'de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP'den 300 bin Euro'ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.

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