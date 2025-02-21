Trabzonspor'da sakatlık: Folcarelli
Trabzonspor, yeni transferi Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama paylaştı.
Trabzonspor, yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonrası sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.