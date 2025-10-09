Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor'da Serkan Neşat Soylu'dan altyapı vurgusu!

        Trabzonspor'da Serkan Neşat Soylu'dan altyapı vurgusu!

        Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:45
        Trabzonspor'dan altyapı vurgusu!
        Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu ifade etti.

        Soylu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, görevde tek hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'u ekonomik ve sportif anlamda bağımsız, kimseye minnet etmeyen, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirmek. Bu kulübün ruhu, efsaneleriyle ve ebediyete intikal etmiş başkanlarıyla bize miras bırakıldı. Biz de yönetim olarak bu emaneti geleceğe taşımak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Ertuğrul Doğan'ın da her konuşmasında vurguladığı gibi, en büyük hedeflerinin borçsuz bir Trabzonspor olduğunu ifade eden Soylu, "Bunun için sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durması, hem sponsorluk anlaşmaları hem de altyapıdan yetişecek oyuncularla mümkün. Hedefimiz, Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek." şeklinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Soylu, kendileri gibi büyük kulüplerin olmazsa olmaz konusunun yetiştirme ve ihraç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz küçük yaşta sporcuları belirleyip en iyi şartlarda eğitimlerini tamamlayarak başta A takım olmak üzere Avrupa'ya ihraç etmemiz gerekiyor. Futbol sektöründe ayakta kalabilmeniz için en önemli konu futbolcu yetiştirmek. Trabzon'un ilçelerini, mahallelerini ve okullarını tarayan bir yapının yanı sıra ülkemizdeki yetenekleri erken yaşta bünyemize katmayı hedefleyen, ardından her alanda onları eğiten, geliştiren bir sistemi oluşturuyoruz. Mükemmel tesislerimiz var ve yönetim olarak bu konuya büyük ağırlık veriyoruz. Dortmund, Ajax gibi kulüplerin başarıyla sürdürdüğü disiplin ve sistem üzerine kurulu modelleri bizim kültürümüze entegre ederek, yetiştir, ihraç et politikasını en iyi uygulayacak şartlara sahip olan kulüp Trabzonspor ve en yüksek potansiyeli bulunan şehir de Trabzon. Bu avantajı en iyi şekilde kullanacağız."

