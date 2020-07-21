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Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday

Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor´da yönetim, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için yerli ve yabancı 4 isme yoğunlaştı. Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Şota Arveladze ve Robert Prosinecki koltuğa en yakın isimler...

Trabzonspor
DHA

Süper Lig'de özellikle pandemi arasının ardından üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor´da yönetim, Çimşir'den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçti. DHA'nın haberine göre; sezonun kalan kısmını yardımcı antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan bordo-mavililer, yerli ve yabancı 4 ismi gündemine aldı.

YERLİ LİSTESİNİN BAŞINDA ABDULLAH AVCI YER ALIYOR

Trabzonspor´da yerli teknik adam olarak listenin başında Abdullah Avcı yer alıyor. Türkiye A Milli Takımı'nın ardından Medipol Başakşehir´in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak'ta görevden alınan Avcı, şu anda boşta bulunuyor.

Bordo-mavili yönetim yerli teknik adam tercihi arasında 57 yaşındaki Avcı'yı liste başına alırken, son olarak Almanya'da Stuttgart takımını çalıştıran 46 yaşındaki Tayfun Korkut'un da listede yer aldığı öğrenildi.

ŞOTA VE PROSINECKI DE GUNDEMDE

Trabzonspor´da yabancı teknik direktör olarak Şota Arveladze ile Robert Prosinecki'nin gündemde yer aldığı kaydedildi.

Şu anda Özbekistan´ın Pakhtakor takımında görev yapan ve 31 Aralık´ta sözleşmesi sona erecek olan Şota'nın daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapmış olması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen, şu sıralarda Hes Kablo Kayserispor´u çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek 51 yaşındaki Robert Prosinecki de tercihler arasında bulunuyor.

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