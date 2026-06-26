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        Trabzonspor'da transferde mutlu son: Metehan Mimaroğlu

        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı... Bordo-mavililer Gençlerbirliği'nden Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da transferde mutlu son!

        Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı.

        Bordo-mavili kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini 1 yıllık sözleşmeyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        Kanat hattında görev yapan Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği' formasıyla önemli bir perforsans ortaya koydu. Deneyimli oyuncu, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 resmi maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

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