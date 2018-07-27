Slovenya'da 24 günlük kamp çalışmalarının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yeniden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Abdülkadir Parmak, sakatlığı nedeniyle MR çektiren Abdülkadir Ömür ile kondisyon salonunda çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Hafif sakatlıkları süren Jose Sosa ve Mustafa Akbaş, takımdan ayrı yan sahada çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kondisyona yönelik bir çalışma yaptı.

AMİRİ TAKIMLA İLK İDMANINA ÇIKTI

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna resmi olarak kattığı tek oyuncu olan Vahid Amiri, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Slovenya kampının son günlerine transferi denk geldiği ve vize sorunu yaşadığı için pilot takım 1461 Trabzon takımı ile çalışmalara başlayan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni takımının Trabzon'daki ilk antrenmanında yer aldı.

Trabzonspor'un dün kente getirdiği 22 yaşındaki bir diğer İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin ise kulübüyle henüz sorunların çözülmemesi nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

TESİSLER YENİLENİYOR

Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Bordo-mavili futbolcuların kaldığı odaların sayısı arttırıldı, yeni düzenlemeler yapıldı. Bir süre devam edecek çalışmalar nedeniyle bordo-mavili takım, 1461 Trabzon'un tesislerini kullanıyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ayrıca çocuklar için oyun parkı da yapıldı.

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