Trabzonspor'da Visca sakatlandı!
Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir maçının 10. dakikasında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Visca, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen Visca, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Trabzonspor'un resmi X hesabından Bosna Hersekli oyuncu için yaptığı paylaşımda, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.