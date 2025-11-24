Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Visca sakatlandı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Visca sakatlandı!

        Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir maçının 10. dakikasında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Visca sakatlandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.

        Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Visca, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen Visca, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

        Trabzonspor'un resmi X hesabından Bosna Hersekli oyuncu için yaptığı paylaşımda, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"