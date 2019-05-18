Trabzonspor Kulübü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm spor branşlarında altyapıya önem veren bordo-mavililerin, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaz okulu açılması için Akyazı Medical Park Stadı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, törende her iki tarafın da atılan bu adımın Trabzon'un spor kültürü için hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'da sadece futbol alanında Yusuf Yazıcılar, Abdulkadir Ömürler yetiştirmiyoruz. Tüm spor branşlarında da altyapılardan yeni çocukların, genç sporcuların çıkması için mücadele ediyoruz. Umarım bu protokol sayesinde genç basketbolcularımız, genç voleybolcularımız ve genç hentbolcularımız yeniden Trabzon'un gururu olmak için mücadele edecektir."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Ağaoğlu'nun, bugün Trabzon'da uzun zamandır kendi kaderine terk edilen voleybol ve hentbol branşlarının yeniden dirilmesi için çok önemli bir adım attığını aktardı.

Kendilerinin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu adımı desteklediklerini, kapsamının genişlemesi için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, "İnşallah şimdilik takım sporlarında başlattığımız bu protokolü ilerleyen süreçte bireysel sporları da kapsayacak şekilde genişletiriz. Tekrardan Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Kulübüne çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.