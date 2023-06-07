Vavacars Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuşan Senegalli santrfor, "Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.