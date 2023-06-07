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Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

Trabzonspor, Diagne transferinde mesafe kat etti. Bordo mavililer, teknik direktör Bjelica'nın da onay vermesi durumunda golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Trabzonspor'da sezonun resmen sona ermesiyle birlikte gözler kadro planlamasına çevrildi. Bordo mavililer, yeni transferlerin büyük bölümünü hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Karadeniz ekibinde hücum hattı için önemli adaylar arasında yer alan Diagne ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi halinde golcü futbolcuyu Slovenya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Vavacars Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuşan Senegalli santrfor, "Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Mbaye Diagne, bu sezon Spor Toto Süper Ligde başarılı bir performans ortaya koydu. Senegalli golcü, 33 maçta 23 gol atıp 6 da gol pası verdi.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Trabzonspor, listesinin ön sıralarında yer alan bir diğer forvet Bruno Petkovic için de beklemeye geçti.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat golcü için kulübünün belirlediği 5 milyon euroluk bonservisi çok bulan bordo mavililer, acele etmeme kararı aldı.

     
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Petkovic için indirim bekleniyor. Karadeniz ekibi, 2 milyon euro dolaylarında bir rakamla bu transferi noktalamak istiyor.
  • Trabzonspor'dan Diagne hamlesi!

    Bu arada Trabzonspor'un transfer adayları arasına Halil Dervişoğlu da girdi. Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, şartların uygun olması durumunda gelecek sezon bordo mavili formayı giyebilir.

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