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        Trabzonspor'dan Draguş için sakatlık açıklaması!

        Trabzonspor, Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:40
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        Trabzonspor'dan Draguş açıklaması!
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Denis Draguş’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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