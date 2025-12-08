Habertürk
        Trabzonspor Fatih Tekke'yle yükselişte! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Fatih Tekke'yle yükselişte!

        Trabzonspor, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü ve 15. haftada lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Fatih Tekke yönetiminde son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 2.30 puan ortalaması tutturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:44
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürdü.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan bordo-mavililer, Şenol Güneş’in ardından takımı Fatih Tekke’ye emanet etmişti. Söz konusu sezonda Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan elde etti ve sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

        11. SIRADA ALDIĞI TAKIMI ZİRVEYE TAŞIDI

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2024-2025 sezonunda 11. sırada aldığı takımı ise bu sezon zirveye taşıdı. Bordo-mavililer, 15. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada yer aldı.

        10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada aldı. Rakibine 1-0 kaybeden bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, son 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.

        2 PUAN ORTALAMASINI GEÇTİ

        Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda ligde oynadığı toplam 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 53 puan alarak 2.04 puan ortalaması yakaladı.

        Karadeniz temsilcisi, bu sezon ise Fatih Tekke ile 15 mücadelede 34 puan toplayarak 2.30 puan ortalaması elde etti.

        TEKKE’NİN YENİLGİLERİ SADECE DEV MAÇLARDA

        Trabzonspor’un Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük karşılaşmalarda geldi. Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe’ye 4-1 ve Galatasaray’a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da Fenerbahçe karşısında 1-0 kaybetti.

