Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Uzun süredir sakatlığı devam eden Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, antrenmana katılmadı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sağ dizinden sakatlandıktan sonra idmanlara çıkamayan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı koşulara başladığı öğrenildi.
Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda taktik çalışma yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.
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