Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Sezona beklenen performansın altında bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe'ye uzatmalarda mağlup olarak ilk yenilgisini yaşamıştı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürerek Bodrum FK karşısında rahat bir galibiyet aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tarih, saat ve yayın detayları açıklandı. İşte tüm bilgiler...

Habertürk Giriş: 31.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:35 facebook

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