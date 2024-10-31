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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Sezona beklenen performansın altında bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe'ye uzatmalarda mağlup olarak ilk yenilgisini yaşamıştı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürerek Bodrum FK karşısında rahat bir galibiyet aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tarih, saat ve yayın detayları açıklandı. İşte tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:35
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        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım!
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        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kritik bir derbi gerçekleşecek. Sezonun önceki derbilerinde Trabzonspor, Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmişti. Ligin üst sıralarını hedefleyen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının takvimi ve yayın bilgileri de netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Süper Lig'deki Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

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        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

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        SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI

        11. Hafta: 3 Kasım Pazar

        19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

        15. Hafta: 7 Aralık Cumartesi

        19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

        16. Hafta: 16 Aralık Pazartesi

        21:00 Galatasaray - Trabzonspor

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