Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Kendi evinde oynadığı son 7 maçta hiç mağlup olmayan bordo mavililer, Fenerbahçe maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Sarı lacivertliler ise Trabzonspor mücadelesini kazanarak zirve takibini sürdürme hedefinde. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maç öncesinde, Trabzon Valiliği, karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıkladı. Ligde oynadığı 9 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe 3'üncü sırada bulunurken, Trabzonspor ise 9 maçta 12 puan toplayarak 9'uncu sırada yer aldı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
LİGDE 103. MAÇ
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.
FENERBAHÇE 24 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.