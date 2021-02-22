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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? TS FB maçı hangi gün? İlk 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'in 27. haftasında zirve ateşi Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla yanacak. Büyük bir heyecanla beklenen zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? TS FB maçı hangi gün? İlk 11'ler ve kadrolar

Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

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