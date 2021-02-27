AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde 48 puanla dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.

2021 YILINDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

LİGDE ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET HEDEFİ

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor ise galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak. Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.

129. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 162 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.