Trabzonspor, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor
Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini cumartesi günü sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek.
Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:
21 Ocak 2024
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5
4 Şubat 2024
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0
17 Mart 2024
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
15 Eylül 2024
Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1
3 Kasım 2024
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
16 Aralık 2024
Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3
15 Şubat 2025
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1
6 Nisan 2025
Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1