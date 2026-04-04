Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray derbisi canlı yayın bilgisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor - Galatasaray derbisinin başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda galip gelip zirvede yara almak istemiyor. Bordo-mavililer ise, Galatasaray'ı yenip zirvede puan farkını indirmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı yayıncı kuruluşu...
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor- Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, bugün görev alamayacak.
Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Arnavutluk Milli Takımı'nın kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.
143. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.