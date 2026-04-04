        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray derbisi canlı yayın bilgisi kesintisiz, şifresiz

        Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray derbisi canlı yayın bilgisi

        Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor - Galatasaray derbisinin başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazanırken, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda galip gelip zirvede yara almak istemiyor. Bordo-mavililer ise, Galatasaray'ı yenip zirvede puan farkını indirmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı yayıncı kuruluşu...

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor- Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, bugün görev alamayacak.

        Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.

        TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

        Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        Arnavutluk Milli Takımı'nın kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

        143. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

        Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

        Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.

        Trabzonspor'un 11'i...

        Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu

        Galatasaray'ın 11'i...

        Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus, Noa Lang, Icardi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?