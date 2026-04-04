        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS - GS derbisi canlı yayın bilgileri

        Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev karşılaşmada Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 28. hafta mücadelesi için futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerine odaklandı. Liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray ile puan farkını azaltma peşindeki Trabzonspor'un kritik randevusu büyük heyecan yaratıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı kanalı ve yayın saati...

        Giriş: 04.04.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Süper Lig 28. hafta fikstüründe gözler Trabzon’da oynanacak dev maça çevrildi. Trabzonspor sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde taraftarlar "Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Zirve yarışında dengeleri değiştirebilecek karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte rabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor- Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        LİGDE 106.MAÇ

        Trabzonspor ile Galatasaray, ligde yarın 106. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 105 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        Trabzonspor'da sarı kart cezalısı olan Oulai, Galatasaray karşısında sahada olmayacak. Öte yandan sarı kırmızılıların golcü yıldızı Victor Osimhen, kol kırığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
