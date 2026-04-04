LİGDE 106.MAÇ

Trabzonspor ile Galatasaray, ligde yarın 106. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 105 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.