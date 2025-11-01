Habertürk
        Trabzonspor, Galatasaray maçında penaltı bekledi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor penaltı bekledi!

        Trabzonspor, Galatasaray maçının 26. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

        Giriş: 01.11.2025 - 20:49 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:49
        Trabzonspor penaltı bekledi!
        Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısında sarı-kırmızılıların ceza sahasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

        26. dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte şutunu çeken Muçi'nin vuruşu Gabriel Sara'dan döndü.

        Trabzonsporlu futbolcular, Sara'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle yoğun penaltı itirazlarında bulundu.

        Hakem Cihan Aydın, pozisyonda devam kararı verirken, VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun yaklaşık 30 saniyelik incelemenin ardından kaldığı yerden devam etti.

