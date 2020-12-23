Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:
26 Aralık Cumartesi
16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker
19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler
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