15 Mayıs bugün hangi maçlar var?

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkıyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu

SAAT: 20.30

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS MAX 1

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

KÜMEDE KALMA İHTİMALİ

Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da bu akşam belli olacak.

Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.

Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek.

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.