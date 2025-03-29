Trabzonspor - Göztepe: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor, Göztepe engelini aşamadı... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İzmir ekibini konuk eden bordo-mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Akyazı Papara Park'ta oynanan mücadelede skoru belirleyen goller ilk yarıda geldi.

Gol perdesini konuk ekip Göztepe açtı. VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan sarı-kırmızılılar, Romulo'nun 31. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Karadeniz ekibi bu gole çok çabuk yanıt verdi ve 32. dakikada Oleksandr Zubkov'un müthiş golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, Tekke'nin ilk iç saha maçında ise beraberlikle ayrılmış oldu.

Ligde 9. basamakta yer alan Trabzonspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, 6. sıradaki Göztepe ise puanını 38 yaptı.