Temsilcimiz maçını kazanması halinde Avrupa'da yoluna devam edecek ancak UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nden hangisinde devam edeceği Monaco Kızılyıldız maçı sonunda belli olacak.



Bordo mavililer, bu akşam berabere ya da mağlubiyet durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nden kesin olarak elenecek. UEFA Konferans Ligi şansı ise yine Monaco Kızılyıldız maçı sonrası belli olacak...