Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 16:00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: BeIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Kamil Ahmet, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Boupendza, Kamara, Diouf
YEDEKLER: Akın, Ekrem, Mesut, Burak, Billong, Akomadi, Sackey, Muhammed, Abdurrahman
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
MAÇTAN NOTLAR
Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Caleb Ekuban, Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.
Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
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