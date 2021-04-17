Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonsporTrabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta? TS Hatayspor - CANLI YAYIN
ABONE OL

Trabzonspor - Hatayspor (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. İki takım da geride kalan 6 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi

Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta? TS Hatayspor - CANLI YAYIN

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

STAT: Medical Park
SAAT: 16:00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Kamil Ahmet, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Boupendza, Kamara, Diouf
YEDEKLER: Akın, Ekrem, Mesut, Burak, Billong, Akomadi, Sackey, Muhammed, Abdurrahman
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Caleb Ekuban, Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!
FUTBOLYöneticiden olay Cengiz sözleri!
Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Ankaragücü maçı yorumu
FUTBOL"Böyle fırsat kaç kere gelir arkadaş!"
İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu için PSG’nin devreye girdiğini yazdı!
FUTBOLMilli yıldıza PSG kancası!
Erol Bulut'a talip var!
FUTBOLBulut'a talip var!
Denizlispor: 2 - Erzurumspor: 3 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL9 maç sonra 3 puan!
Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci
FUTBOLAboubakar sevinci
Son 5 maçta 7 puan kaybetti
FUTBOL5 maçta 7 puan kaybetti
Oğuzhan Özyakup'un adalesinde ödem tespit edildi
FUTBOLOğuzhan'dan kötü haber!
Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLGöztepe Galatasaray maçı ne zaman?