STAT: Medical Park
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
HATAYSPOR: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
LİDER YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE
Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.
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