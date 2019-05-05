Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor ile Kayserispor 44. randevuda

AA

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor - Kayserispor

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Vahid Amiri'nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

Trabzonspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Geride kalan 43 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 76 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda ise 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-0 kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLNefesler tutuldu!
Beşiktaş karşısında kilit adam Feghouli
FUTBOLKilit adam Feghouli
Fatih Terim'den futbolcularına: "Bu şampiyonluk maçı"
FUTBOL"Şampiyonluk maçına çıkıyoruz"
Newcastle United: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLLiverpool'un şampiyonluk inadı
Altay: 2 - Eskişehirspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAltay 2 attı 3 aldı
Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLFenerbahçe nefes aldı!
Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'de iddiası (Transfer haberi)
FUTBOLFenerbahçe'nin ilk transferi!
Fenerbahçe TV'de Fener Ol için özel yayın! (Ne kadar para toplandı?)
FUTBOLFener Ol için özel yayın!
Fatih Terim'in Burak Yılmaz'ı durdurma planı!
FUTBOLTerim'in Burak'ı durdurma planı!
Ribery, Galatasaray'a dönüyor iddiası
FUTBOLAlmanya'dan bomba iddia!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X