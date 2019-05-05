Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Vahid Amiri'nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

Trabzonspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Geride kalan 43 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 76 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda ise 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-0 kazanmıştı.