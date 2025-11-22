Habertürk
        Trabzonspor kafa gollerinde zirvede

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon gol yollarında gösterdiği çeşitlilik ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor. Bordo-mavililer, attığı 18 golün 7'sini kafa vuruşlarıyla bulurken, Nijeryalı golcü Paul Onuachu 4 kafa golüne imza attı.

        Giriş: 22.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:18
        Trabzonspor kafa gollerinde zirvede
        Trendyol Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor en çok kafa ile gol bulan takım oldu. Lig'de 18 gol atan bordo-mavililerde söz konusu goller 7 oyuncudan gelirken, Karadeniz ekibinde hücum zenginliği ön plana çıkıyor. Paul Onuachu 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Felipe Augusto 5 golle onu takip etti. Savic, Zubkov, Sikan, Olulai ve Okay Yokuşlu birer golle skora katkı verdi.

        GOL YOLLARINDA İSTİKRAR

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol bulmayı başardı. Bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı maçlarda skor üretemedi. Fatih Tekke'nin öğrencileri 6 maçta kalesini gole kapatarak savunmada da istikrarlı bir performans ortaya koydu.

        EN ÇOK KAFA GOLÜ ONUACHU'DAN

        Trabzonspor'da 8 golle takımın en golcü ismi olan Paul Onuchu, gollerin yarısını kafa vuruşuyla attı. Nijeryalı forvet hava toplarındaki etkinliği ile takıma önemli katkı sunarken, Augusto, Savic ve Sikan da kafa ile gol atan oyuncular oldu.

