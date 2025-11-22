Trabzonspor kafa gollerinde zirvede

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor en çok kafa ile gol bulan takım oldu. Lig'de 18 gol atan bordo-mavililerde söz konusu goller 7 oyuncudan gelirken, Karadeniz ekibinde hücum zenginliği ön plana çıkıyor. Paul Onuachu 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Felipe Augusto 5 golle onu takip etti. Savic, Zubkov, Sikan, Olulai ve Okay Yokuşlu birer golle skora katkı verdi.

GOL YOLLARINDA İSTİKRAR

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol bulmayı başardı. Bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı maçlarda skor üretemedi. Fatih Tekke'nin öğrencileri 6 maçta kalesini gole kapatarak savunmada da istikrarlı bir performans ortaya koydu.