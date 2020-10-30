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Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasının açılışında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yolunda büyük bir darbe alan bordo mavililer, kötü gidişatına son verip çıkışa geçmek istiyor. Peki Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen zorlu maç 20:00'de başlayacak...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 7. hafta mücadelesi olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Hodzic, Koita

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