Süper Lig'de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla başladı. Günün kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Konyaspor maçı 20 Ocak Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets.