Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu Trabzonspor-Rapid Wien maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Trabzonspor Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i yenmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor-Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını üst tura yazdırdı. Gözler ise 3. ön eleme turu maçına çevrilmiş durumda. Trabzonspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, taraftarı önünde Rapid Wien karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Ağustos’ta oynanacak. Peki Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS Avrupa Ligi maçı hakkında detaylar.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor-Rapid Wien maçı, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor-Rapid Wien maçının A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Rapid Wien rövanş maçı ise 15 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak.
TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?
Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.