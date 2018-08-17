Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk ediyor...

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TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 21:45

YAYIN: BeIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABZONSPOR: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Olcay, Sosa, Onazi, Yusuf, A.Ömür, Hugo

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Ziya, Uğur, Emre, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Kone



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

TRABZONSPOR 90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

SON GALİBİYET KARAMAN'IN TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak. Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

25. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla, bu kulvarda 25. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.

YAVRU FIRTINA TRİBÜNÜ AÇILIYOR

Trabzonspor'un Medical Park Stadı'nda oluşturulan "Yavru Fırtına Tribünü" Demir Grup Sivasspor maçıyla açılacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda minik taraftarlara özel olarak tasarlanan "Yavru Fırtına Tribünü'nün, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı ile hizmete gireceği belirtildi.

Minik taraftarlar için hazırlanan bin 200 koltuk kapasiteli tribünde oyun, eğitim ve eğlence alanlarının yer aldığı vurgulanan açıklamada, bu tribünden kombine alacakların maç öncesi seremoniye katılma hakkı, forma hediyesi, özel etkinliklere katılma şansı, TS Club indirimleri gibi çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın konuya ilişkin şu değerlendirmesi de yer aldı:

"Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz 'Yavru Fırtına Tribünü'nün yeni sezon itibarıyla hizmete girmesinden dolayı son derece mutluyuz. Trabzonspor'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje bu. Yüzlerce çocuğumuz bordo-mavi sevgisini bu tribünlerde kazanacak. Tribün dostluklarını ilk defa burada tadacak. Bu tribünde kimsesiz çocuklarımızı, çocuk sevgi evlerinde büyüyen güzel kardeşlerimizi de ağırlayacağız. Onlar da burada Trabzonspor sevgisini tadacak ve taraftar bilincini kazanacaklar. Kendi evimizde sezonun ilk mücadelesine çıkarken, yavru fırtınaların desteği ile iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum."

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