

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulübü bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni transferi Vahid Amiri'nin takım oyuncusu olma özelliğini gösterdiğini belirten Ünal Karaman, "Geldiği andan itibaren insani yönüyle katkısı son derce olumlu. Yani takım içerisinde o sinerjiyi oluşturabilecek bir oyuncu. Ondan memnuniyet duyuyorum. Takım oyuncusu olma özelliğini gösterdiği için memnunum. Ligin başlamasına çok uzun bir süre kalmadı.

Biz işi magazin boyutunda değerlendirdiğimizde ‘o gelecek, bu gelecek’ tarzında. Onların öyle bir dünyası yok. Onlar çalışacaklar, daha çok çalışacaklar, biraz daha fazla çalışacaklar. Onların işi bu. Sorumluluk alacaklar, daha çok insiyatif alacaklar. Yorgunluğun üzerine daha çok yorgunlukla gidip takımı zor durumda içinde bulunduğu durumdan çıkarmanın çabası içinde olacaklar. İnşallah bu çalışmalarımızın yansımalarını lig başlayana kadar daha da olumluları geliştirerek saha içinde taraftara sunarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİLER"

Karaman, “Bizim altyapımız var ve altyapı takımımız olan 1461 takımımız var. Bu profesyonel kadro içerisine katmamız gereken arkadaşların mesajını kamptan beri verdik. Bunun içinde Abdülkadir Parmak ve Hüseyin bizim kadromuzun içerisinde olacak. Daha sonraki katılım durumuna göre belki orta sahada 1-2 oyuncu daha kadro içerisinde bulundurabiliriz. Ama 'biz bulunduracağız' derken de pilot takımımızı zor durumda bırakma durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla iki şeyin kararını vermemiz gerekiyor. Birincisi; bizde kalıp antrenman yapıp gelişimini sağlayacak, ikincisi; bizde iyi bir kamp dönemi geçirdi.

Pilot takımımıza gidip, orada başarılı bir sezon geçirip takımı başarıya ulaştırıp bize de onları görme imkanını verecekler. Yani ikinci olasılık biraz daha fazla gibi duruyor açıkçası. Lig başlarken katacağımız oyuncu transferleri, lige başlamadan ki son şekildeki olacak kadromuz neyse ona göre bir karar vereceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki Abdülkadir Parmak ile Hüseyin net bir şekilde bizim kadromuzun içinde olacaklar” ifadelerini kullandı.





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