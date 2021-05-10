Savunmaya N'Koulou

Trabzonspor'da transfer hareketliliği erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki yabancı oyuncuyla prensipte anlaşma sağladıklarını bir defa daha tekrar ederken bir başka transfer iddiası da İtalya’dan geldi. Hücum oyuncularına ağırlık veren bordo mavililer için yazılan isim ise tecrübeli bir savunmacı...

İtalyan pazarına yönelen ve Bruno Peres ile söz kesen Karadeniz ekibi, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ile mukavelesi bitecek olan Nicolas N'Koulou ile ilgileniyor. 31 yaşındaki Kamerunlu stoperin en büyük talibinin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.

Bonservisi elinde olacak oyuncunun da Fırtına’ya sıcak baktığı vurgulanıyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan N'Koulou'nun kariyerinde Kadji Sports, Monaco, Marsilya ve Lyon var.