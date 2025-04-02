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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor uzatmalara giden maçta evinde ağırladığı Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor'da goller 3. dakikada Banza, 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 98. dakikada Zubkov'dan gelirken Bodrum FK'nın gollerini 15. dakikada Seferi ve 20. dakikada Bardhi kaydetti. Ayrıca mücadelede Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Mendy kırmızı kart görürken Bodrum FK'den ise Fredy kırmızı kartla cezalandırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:37
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor adını Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırdı. Bordo-Mavililer, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

        Trabzonspor'da goller 3. dakikada Banza, 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 98. dakikada Zubkov'dan gelirken Bodrum FK'nın gollerini 15. dakikada Seferi ve 20. dakikada Bardhi kaydetti.

        3 KIRMIZI KART ÇIKTI

        Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde üç kırmızı kart çıktı. İlk olarak Bodrum FK forması giyen Fredy 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ardından Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu da 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarına gelindiğinde ise yine Trabzonspor forması giyen Mendy 109. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

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        TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VARDI

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı.

        SAVIC 3 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA

        Trabzonspor'un ligde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi.

        Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.

        TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.

        Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada sağ taraftan Zubkov'un pasında, ceza alanı içinde Visca'nın şutunda kaleci Sousa'dan dönen topu Banza, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

        15. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Fredy'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Seferi'nin sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

        20. dakika Sipay Bodrum FK, öne geçti. Sağ taraftan Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Eskihellaç'tan aldığı topu Seferi'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı çıkardığı topu Bardhi, yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-2

        22. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği sağladı. Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan attığı uzun topta ceza alanı içinde Ajeti'den kurtulan Mustafa Eskihellaç, aşırtma bir vuruşma topu filelere yolladı: 2-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

        50. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, top yan direkten oyuna döndü.

        58. dakikada Okay Yokuşlu'nun uzak mesafeden şutunda kaleci Sousa, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

        64. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında altıpas çizgisi üzerinde Visca'nın şutunda top üsten auta gitti.

        65. dakikada Cham'ın pasında yakın mesafeden Visca'nın şutunda top yan direğe çarparak uzaklaştı.

        66. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol üst köşesine gelen topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

        Konuk takımda ilk sarı kartını 75. dakikada gören Fredy, 78. dakikada ikinci kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        85. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

        89. dakikada bu kez Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı.

        98. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Zubkov'un, ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sousa'yı geçen top direğin dibinden filelerle buluştu: 3-2

        Uzatmaların ilk yarısı Trabzonspor'un 3-2'lük üstünlüğü ile geçildi.

        109. dakikada Trabzonspor'da Mendy, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

        112. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu yakın mesafeden Ajeti kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

        114. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

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