Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor adını Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırdı. Bordo-Mavililer, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da goller 3. dakikada Banza, 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 98. dakikada Zubkov'dan gelirken Bodrum FK'nın gollerini 15. dakikada Seferi ve 20. dakikada Bardhi kaydetti. 3 KIRMIZI KART ÇIKTI Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde üç kırmızı kart çıktı. İlk olarak Bodrum FK forması giyen Fredy 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ardından Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu da 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarına gelindiğinde ise yine Trabzonspor forması giyen Mendy 109. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

REKLAM TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VARDI Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı. SAVIC 3 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA Trabzonspor'un ligde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi. Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi. Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.