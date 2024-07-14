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        Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi

        Trabzonspor'un, Macaristan kampı bugün yapılan çalışmayla son buldu. Bordo-mavili takıma kamp sürecinde teknik heyet ile birlikte 30 personel eşlik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:23
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        Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi
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        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmalarına Trabzon'da başlayan Karadeniz ekibi, ikinci etap çalışmalarını Macaristan'da sürdürdü. 14 günlük kamp çalışmaları bugün yapılan antrenmanla son buldu.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Zeleznicar Pancevo ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5’e 1 ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

        30 oyuncuya 30 personel eşlik etti

        Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'un Macaristan kampına 30 personel eşlik etti. 30 kişilik oyuncu grubunun yer aldığı kampta teknik heyet ile birlikte 30 personel de yapılan kamp çalışmalarında görev aldı. Başkan danışmanı Ali Kemal Denizci ve teknik kadro içinde yer alan İhsan Gündüz Derelioğlu da kamp boyunca takımla birlikte yer aldı.

        Trabzonspor, TSİ 17.45’te Budapeşte’den Trabzon’a hareket edecek.

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