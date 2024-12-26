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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

        Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:43
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        Trabzonspor'un en istikrarlısı Pedro!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

        Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

        Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

        GENEL SIRALAMADA ÜÇÜNCÜ

        Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

        Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

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        Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.

        SAVIC HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

        Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

        Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.

        EN AZ SÜREYİ BARISIC ALDI

        Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

        Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.

        TRANSFERLERİN GÖREV ALDIĞI SÜRELER

        Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

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