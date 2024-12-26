Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

SAVIC HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.

EN AZ SÜREYİ BARISIC ALDI

Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.