Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Trabzonspor’a kupa morali: Hedef 10'uncu kupayı kaldırmak - Futbol Haberleri

        Trabzonspor’a kupa morali: Hedef 10'uncu kupayı kaldırmak

        Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda 16'ncı kez finale kalıp, 9 kupa kaldıran bordo-mavililer, 10'uncu kupayı da müzeye koymayı hedefliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da hedef 10. kupa!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Süper Lig’de 3’üncülük iddiasını sürdüren ve kupayı hedefleyen bordo-mavililer dün akşam İstanbul’daki yarı final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Trabzonspor böylelikle Türkiye Kupası finali tarihinde Beşiktaş’la 12’nci kez finale çıktı. Daha önce Türkiye Kupası’nda iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada Beşiktaş’ın 5, Trabzonspor’un 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlardan 4’ü final karşılaşması olarak oynanırken, her iki takım da 2’şer kez kupaya uzandı.

        Bordo-mavili takım daha önce 15 kez oynadığı Türkiye Kupası final maçlarında 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

        Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor