Trabzonspor’a kupa morali: Hedef 10'uncu kupayı kaldırmak

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Süper Lig’de 3’üncülük iddiasını sürdüren ve kupayı hedefleyen bordo-mavililer dün akşam İstanbul’daki yarı final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Trabzonspor böylelikle Türkiye Kupası finali tarihinde Beşiktaş’la 12’nci kez finale çıktı. Daha önce Türkiye Kupası’nda iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada Beşiktaş’ın 5, Trabzonspor’un 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlardan 4’ü final karşılaşması olarak oynanırken, her iki takım da 2’şer kez kupaya uzandı.

Bordo-mavili takım daha önce 15 kez oynadığı Türkiye Kupası final maçlarında 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.