Trabzonspor’da mali istikrar dönemi

Trendyol Süper Lig’e iddialı bir giriş yapan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon önemli bir çıkışa imza attı. Geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, mali anlamda yakaladığı istikrara bu sezon sportif başarıyı da eklemeyi hedefliyor.

26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu aradan geçen iki yıllık süreçte mali anlamda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulübün toplam borcu, 1 Ağustos 2023’te 3 milyar 832 milyon TL iken, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyar 855 milyon TL’ye geriledi. Üç büyükler karşısında ekonomik anlamda önemli bir başarı ve istikrar yakalayan Trabzonspor, mali disiplinden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILAN İLK KULÜP

Trabzonspor, Türk futbolunda finansal anlamda önemli bir adım atarak Bankalar Birliği yapılandırmasından ayrılan ilk kulüp oldu. Bordo-mavili yönetim, bu kapsamda 2 milyar 100 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirerek kulübü yüksek faiz yükünden kurtardı. Bu gelişme, Trabzonspor’un kendi finansal kaynaklarını doğru yönettiğini ve dışa bağımlılığı azalttı.

DÖVİZ VE FAİZ DALGALANMALARINA KARŞI KORUMA Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, son dönemde artan döviz kurları ve faiz oranlarına rağmen mali disiplini korumayı başardı. Yönetim, yapılan sözleşmelerde döviz riskini minimize edecek ve bu artışlara karşı aldığı tedbirlerle kulübü kur artışına karşı güvence altına aldı. Ayrıca bazı giderlerin Türk Lirası bazında planlanması, Trabzonspor’un ekonomik dengelerini korumasına katkı sağladı. GELİR ARTIRICI PROJELER Mali istikrarın sağlanmasında kulübün gelir kalemlerindeki çeşitlilik de etkili oldu. Trabzonspor, son iki yılda stadyum, forma ve yan ürün sponsorluklarından önemli gelir elde etti. Ayrıca global markalarla yapılan iş birlikleri hem kulübün tanıtım gücünü artırdı hem de kasasına döviz girdisi sağladı. Sermaye arttırımında elde edilen gelirlerde mali istikrarın sağlanmasında kullanıldı. KENDİ KAYNAKLARIYLA BÜYÜYEN TRABZONSPOR Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo-mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak. Trabzonspor’un gelecek planlamasında Avrupa kupalarına düzenli katılım ve istikrarlı gelir modeli ön planda olmayı hedefliyor.