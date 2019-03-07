Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

Bebeğe Gabriel Esmail adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.