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        Trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'nde direğe çarptı!

        İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda trafiğe kapalı olan caddede hızla ilerleyen bir araç direğe çarptı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:51
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        İstiklal Caddesi'nde direğe çarptı!
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        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir direğe çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, İstiklal Caddesi'nde saat 07.10 sıralarında meydana geldi.

        HIZLA İLERLEDİ, DİREĞE ÇARPTI

        Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir direğe çarpan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sırasında otomobilde ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O sırada caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin demir direğe çarpması ve direğin devrildiği anlar görülüyor. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.

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