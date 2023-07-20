Trafiğe kapatılan yolda kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Karayolları 57. Şube Şefliğince onarım çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatılan şeridinde ilerleyen Z.A. idaresindeki otomobil, N.Ç.'nin kullandığı asfalt taşıyan kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Z.A., eşi S.A., kızları G.E. ile torunları bir aylık G.E. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.A. ve S.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.E. ile oğlu G.E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.