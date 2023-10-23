Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı eylülde yüzde 15,5 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27,0, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85,0, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı.

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Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 61,2'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 7,6'sı Volkswagen, yüzde 6,3'ü Chery, yüzde 6,3'ü Opel, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 4,5'i Dacia, yüzde 4,3'ü Citroen,yüzde 4,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 3,0'ı Toyota, yüzde 3,0'ı Skoda, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 2,0'ı MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 1,1'i Honda ve yüzde 13,3'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 90,0 artarak 1 milyon 723 bin 953 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 34,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,0'ı siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.