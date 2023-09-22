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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 110,6 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 110,6 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:00
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        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.

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        Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93,0, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 geriledi.

        Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17,0'ını motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 61,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Fiat, yüzde 8,9'u Renault, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 7,1'i Opel, yüzde 6,9'u Peugeot, yüzde 6,4'ü Chery, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 4,1'i Hyundai, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 3,2'si Toyota, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde 2,0'ı Kia, yüzde 1,8'i MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 11,3'ü diğer markalardan oluştu.

        Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,5 artarak 1 milyon 525 bin 213 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,2 azalarak 20 bin 33 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 505 bin 180 adet artış gerçekleşti.

        Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,5'i gri, yüzde 28,4'ü beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 10,7'si siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,3'ü turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.

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