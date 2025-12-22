Trafiği altüst eden yangın!
İstanbul Şişli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu. Yağmur trafiği ile birlikte bölgede yoğunluğa neden olan olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
AA'da yer alan habere göre Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobili yoldan kaldırma çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar, D-100 kara yolu Ankara istikametinde güçlükle ilerledi.