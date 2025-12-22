Trafiği altüst eden yangın! İstanbul Şişli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu. Yağmur trafiği ile birlikte bölgede yoğunluğa neden olan olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

