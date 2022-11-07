Yeni trafik cezaları belli oldu! İşte 2023'de trafik cezaları

2023 yılının trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen bu orana göre, önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 liraya, 1 yıllık pasaport ücreti 1000 liraya, yurtdışından telefon getirmenin bedeli ise 6 bin liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanırsa bazı oranlar yeniden belirlenecek. Peki, 2023'de trafik cezaları ne kadar olacak? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL? İşte 2022-2023 ceza fiyatları tablosu