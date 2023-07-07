Trafik cezaları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 trafik cezaları
KDV'lere gelen zam ile birlikte trafik cezalarına ilişkin son durum da merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer ve alkollü araç kullanma gibi birçok trafik cezasındaki son durumu merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...
Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve gözler trafik cezalarındaki son duruma çevrildi. Söz konusu cezaların şu an ne kadar olduğu henüz açıklanmadı ancak yılbaşındaki cezaları bir araya getirdik.
"2023 Temmuz ayı itibariyle trafik cezaları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...."
YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?
Kırmızı ışıkta geçme: 951 TL
Hız sınırını %10-%30'a kadar aşma: 951 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4 bin 64 TL
Alkollü araçla ilk yakalanma: 4 bin 64 TL
Ehliyetsiz araç kullanma: 8 bin 90 TL
Drift atma: 20 bin 342 TL
KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR?
Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.
HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMANIN CEZASI NE KADAR?
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.
EMNİYET KEMERİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.
YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.
DRİFT ATMANIN CEZASI NE KADAR?
Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.