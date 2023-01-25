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Haberler Gündem Trafik Trafik Cezası Yapılandırma 2023: Trafik Cezası Taksitlendirme Nasıl Yapılır?
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Trafik cezası yapılandırma 2023: Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır?

Alkollü bir şekilde, aşırı hızda ve ehliyetsiz olarak araç kullanılması nedeni ile yüksek miktarda para cezası alınabilmektedir. Eğer bu para cezaları son ödeme tarihinde ödenmez ise aylık faiz işlemekte ve borç daha da artış göstermektedir. Böyle bir durumda ise yapılandırma durumundan yararlanılabilmektedir.

Trafik Cezası Yapılandırma 2023: Trafik Cezası Taksitlendirme Nasıl Yapılır?
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Trafik Cezası Yapılandırma

Trafik cezası yapılandırma işlemleri vergi dairelerine gitmeden de yapılabilmektedir. İnteraktif vergi dairesi internet sitesi üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunulabilmektedir. Böylelikle internetin bulunduğu her yerden cep telefonu veya bilgisayar ile trafik cezası yapılandırılabilmektedir. Trafik cezası olan bireyler belirlenmiş olan plana göre ödemelerini peşin ya da taksit yapabilmektedir.

Trafik Cezası Taksitlendirme Yapan Bankalar

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesi ise bu işlemin hangi bankalar üzerinden yapılacağıdır. Trafik cezası taksitlendirme yapan bankalar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Akbank
  • Denizbank
  • QNB Finansbank
  • T.C Ziraat Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Türkiye Garanti Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • Yapı ve Kredi Bankası

Trafik Cezalarını Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bunun için uygulanacak olan ilk yöntemlerden bir tanesi interaktif vergi dairesinin sitesine girilmesidir. Ardından kullanıcı girişi alanından giriş yapılması gerekmektedir. Eğer giriş yapılabilecek bir kullanıcı girişi bulunmamakta ise kayıt ol butonundan kayıt olunması gerekmektedir. Daha sonra ise kayıt yapılandırmadan faydalanılabilmektedir.

Bir diğer yöntem ise E devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. E devlet üzerinden interaktif vergi dairesinin adresine gidilmesi gerekmektedir. Ardından yapılandırma kanununa ait olan yapılandırmanın seçilmesi gerekmektedir. Yapılandırmak istenilen başvuru seçilmekte ve daha sonra başvuru tamamlanmaktadır. Bunun yanı sıra vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusunda da bulunulabilmektedir.

Trafik Cezası Taksitlendirme Nerede Yapılır?

Trafik cezasını taksitle ödeme başvurusu, ceza sahibinin ikamet adresindeki vergi dairesine yapılmaktadır. Vergi dairesi trafik cezası taksitlendirme başvurusunu değerlendirmeye almaktadır. Borcun taksitlendirme farkını hesaplamaktadır. Hesaplanan fark ise toplam genele yeniden eklenmektedir. Böylelikle taksitlendirme yapılacak ana tutar belirlenmiş olur.

Elde edilmekte olan genel toplam 4 eşit parçaya bölünmektedir. Ceza sahibinin ilk taksiti peşin olarak yatırması istenmektedir. İlk taksitin direkt olarak peşin bir şekilde yatırılmaması durumunda trafik cezasında taksitlendirme yapılamaz. Öncelikle ilk taksitin vergi dairesinde vezneye yatırılması gerekmektedir. Ardından geri kalan borç taksitli olarak ödenebilmektedir.

Trafik Cezası Taksitlendirme Ehliyet Almaya Engel mi?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de trafik cezası taksitlendirme ehliyet almaya engel mi soru olarak gözlenmektedir. Öncelikle bir kişinin trafik cezası bulunmaktaysa ve ilk defa ehliyet alıyor ise cezası ehliyet almasına engel olan bir durum olarak görülmemektedir. Ödenmemiş olan trafik cezasını ödemeden de ehliyet alınabilmesi mümkün olan bir durumdur.

Trafik Cezası Yapılandırma Peşin Ödeme İndirimi

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi durumunda asıllarında %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin zamanında ödenmesi şartı ile ikinci taksit ödeme zamanı içerisinde geri kalan taksitlerinin tamamının ödenmesi durumunda trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 oranında indirim yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu konular hakkında mutlaka detaylı bilgi sahibi olunarak hareket edilmesi gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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