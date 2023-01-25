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Haberler Gündem Trafik Trafik Cezası Nereye Ödenir? İndirimli ve Gecikmiş Araç Muayene Trafik Cezası Nereden Ödenir?
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Trafik cezası nereye ödenir? İndirimli ve gecikmiş araç muayene trafik cezası nereden ödenir?

Bireyler bilerek ve isteyerek bir cezaya karışmak veya canı ve malı zarara uğratacak bir durum yaşamak istememektedir. Bundan dolayı da trafik kurallarına uyulması gerekmektedir. Ancak bazen dalgınlık ve dikkatsizlik nedeni ile trafik cezaları hiçe sayılabilmektedir. Bu durumlarda ise trafik cezalarının oluşumu kaçınılmaz olmaktadır.

Trafik Cezası Nereye Ödenir? İndirimli ve Gecikmiş Araç Muayene Trafik Cezası Nereden Ödenir?
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Trafik Cezası Nereye Ödenir?

Trafik cezasının ödenmesi için birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Öncelikle ilk olarak bu işlemler E-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Trafik para cezası ve borcu sorgulama kısmından ceza ile ilgili bilgiler görüntülenebilmekte ve ödenebilmektedir. İkinci yöntemde ise Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan ‘’Araç plakasına yazılan ceza sorgulama’’ sayfasına giriş yapılabilmektedir. Böylelikle son 1 yıl içerisindeki cezalar sorgulanmaktadır.

Bunların dışında interaktif vergi dairesi, internet bankacılığı üzerinden veya EGM aracılığı ile ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Bulunan bu yöntemlerden herhangi birinin tercih edilmesi ve cezaların ödenmesi gerekmektedir.

İndirimli Trafik Cezası

Trafikte bulunan kurallara uyulmadığında her sürücü durumun detaylarına bağlı olarak belli başlı bazı cezalar almaktadır. Çünkü trafik kurallarına uyulmaması durumu kişini hem kendi canını hem de başka insanların canını tehlikeye atması olarak tanımlanmaktadır. Bir anlık dikkatsizlik insanların canını ve malını zarara uğratabilmektedir. Bundan dolayı da doğru bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Eğer yapılan hata nedeni ile ceza alınmış ise bu cezaların ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumuna indirimli trafik cezası ödeme denilebilmektedir. Çünkü alınan ceza ilk 15 gün içerisinde ödendiğinde belirli bir miktarda indirim gerçekleşmektedir. Eğer ceza geciktirilirse de miktarında artış meydana gelmektedir.

Araç Muayene Trafik Cezası

Aracın muayene süresi geçmiş ve hala muayeneye girmemiş ise ve bu durum tespit edilirse ceza kesilmektedir. Ceza sürücü belgesi sahibine değil araç sahibine kesilmektedir. Muayene tarihi geçtiği halde trafiğe çıkılırsa 951 TL para cezası yazılmaktadır. Bununla birlikte 7 gün e süre verilmekte ve bu süreçte aracın muayene ettirilmesi gerekmektedir. Eğer götürülmez ise çekici aracılığı ile araç muayeneye ulaştırılmaktadır. Bununla birlikte 1979 TL ceza da ödenmektedir. Araç muayeneye gitmiş ve araç kusurlu olmasına rağmen hala trafiğe çıkılmakta kişiye yeniden 1979 TL para cezası kesilmektedir.

Gecikmiş Trafik Cezası

Trafik cezası ödeme işlemi cezanın yazıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise işinin cezayı daha az indirimli ödemesine olanak sağlanmaktadır. Gecikmiş trafik cezası ise yazılan cezadan daha yüksek bir miktarda ödenmektedir. Bundan dolayı da cezalara ve ödeme tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Trafik Park Cezası

Engelli park alanları, yaya geçitleri, park etmenin trafik işareti ile yasak olduğu alanlar ve okul, hastane, itfaiye gibi alanların giriş çıkışlarının yakınında park edilmesi yasaktır. Bunun yanı sıra geçiş yollarını kapatacak biçimde durmak, fabrika gibi yerlerin girişini ve çıkışını etkilemek de trafik kurallarının ihlallerinden biri olarak bilinmektedir. Yanlış bir yere aracın park edilmesi ile birlikte trafik park cezası ödenmesi gerekmektedir. Yanlış yere araç park etmek ya da yanlış yerde araçlar duraklamanın cezası 873 TL olarak belirlenmektedir. Böylelikle bu durumun tekrar edilmesi engellenebilmekte ve yanlış bölgelere aracın park edilip edilmemesi konusunda daha dikkatli olunabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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