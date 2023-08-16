Trafik kazası geçirmişti! Kısmetse Olur Kaan'ın kritik durumu hakkında açıklama geldi!
YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına katılan Kaan Seyhan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Seyhan'ın son durumu hakkında ajansından açıklama geldi.
YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının ilk bölümlerinde boy gösteren ve mütevazı halleriyle dikkat çeken Kaan Seyhan, geçtiğimiz ay trafik kazası geçirmişti. Seyhan'ın sağlık durumu hakkında ekibinden yeni açıklama geldi.
YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına ilk katılan isimlerden 2000 doğumlu Kaan Seyhan sessiz duruşuyla dikkat çekmişti. İlk haftadan elenen Kaan, yarışmada bir organizasyon şirketinin kurucusu olduğunu söylemişti.
Kaan Seyhan'ın, 22 Temmuz'da ciddi bir trafik kazası geçirdiği bilgisi verilmişti. Bilinci açık bir şekilde yoğun bakımda yattığı öğrenilen Seyhan hakkında organizasyon ekibi sosyal medya hesaplarından: "Hype Event ekibi olarak Kaan'ın sağlık durumu normalleşene kadar etkinliklerimize ara vermiş bulunmaktayız. Sosyal medyada dün ve bugünden itibaren görebileceğiniz etkinlik ve party görüntüleri, bizimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaan'ın tedavisi başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ekip olarak tüm süreçleri takip etmekteyiz. Dualarımız Kaan ile." şeklinde bir açıklama yaparak etkinlikleri durdurduklarını belirtmişti.
Sosyal medya hesabında 16,7 bin takipçisi olan Kaan Seyhan'ın tedavisinin halen hastanede devam ettiği öğrenildi.
Tedavisinin uzun bir süre daha devam edeceğini duyuran ekip bugün şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle hepinize merhaba demek istiyoruz. Bildiğiniz üzere bir aylık süredir kurucumuz ve canımız Kaan, geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi altında. Bu zorlu süreçte onunla yanında olmak ve moral desteği sağlamak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kaan'ın hastenede geçireceği sürecin uzunca bir zaman alması bekleniyor. Bu gerçeğin farkındayız ve ona olan desteğimizi sürdüreceğiz. Ancak hayatın akışını durduramayacağımızı biliyoruz. Hem Kaan'ın yanında olmalı hem de etkinliklerimizi sürdürmeliyiz. Amacımızın sadece maddi kazanç olmadığını, Kaan'ın oluşturduğu emaneti olan bu grubun bir arada bulunarak güçlü kal mesajı vermesini istiyoruz.
Hastane sürecinin uzunluğunun farkındayız ve bu zor dönemi Kaan'la birlikte atlatacağımızı bilmek bize güç veriyor. Onun için elimizden geleni yaparak hem etkinliklerimizi sürdüreceğiz hem de moral kaynağı olacağız. Bizim için en değerli olanın Kaan'ın sağlığı olduğunu unutmadan bir arada olduğumuz her anı daha da anlamlı kılmaya çalışacağız.
Tüm bur zorlu süreçte yanımızda olan, sürekli ulaşıp bilgi almaya çalışan, geçmiş olsun mesajlarını ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Kaan'ımız tekrar sağlığına kavuşacak ve yaptığımız sadece bir iş değil, tekrardan bir eğlence haline dönüşecektir."