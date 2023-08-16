Trafik kazası geçirmişti! Kısmetse Olur Kaan'ın kritik durumu hakkında açıklama geldi!

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Tedavisinin uzun bir süre daha devam edeceğini duyuran ekip bugün şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle hepinize merhaba demek istiyoruz. Bildiğiniz üzere bir aylık süredir kurucumuz ve canımız Kaan, geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi altında. Bu zorlu süreçte onunla yanında olmak ve moral desteği sağlamak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kaan'ın hastenede geçireceği sürecin uzunca bir zaman alması bekleniyor. Bu gerçeğin farkındayız ve ona olan desteğimizi sürdüreceğiz. Ancak hayatın akışını durduramayacağımızı biliyoruz. Hem Kaan'ın yanında olmalı hem de etkinliklerimizi sürdürmeliyiz. Amacımızın sadece maddi kazanç olmadığını, Kaan'ın oluşturduğu emaneti olan bu grubun bir arada bulunarak güçlü kal mesajı vermesini istiyoruz.